Геннадий Орлов — о матче в Дубае: в Петербурге такая игра выглядит чуть провинциальной

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выставочном матче между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом» в Дубае (ОАЭ).

«Идея неплохая, наверное, свою аудиторию в Эмиратах такая игра найдёт. Но нам в Санкт-Петербурге такой матч видится, может быть, чуть провинциальным. Мы всё-таки воспитаны на больших международных противостояниях — прежде всего с НХЛ», — цитирует Орлова Russia-Hockey.

Шоу пройдёт 3—5 декабря 2021 года. В рамках KHL World Games состоится матч регулярного чемпионата между действующим обладателем Кубка Гагарина «Авангардом» и казанским «Ак Барсом».

Игра приурочена ко дню России на Экспо-2020 в Дубае. Матч пройдёт на Coca-Cola Arena.

Ранее сообщалось, что СКА по буллитам уступил «Барысу» в матче КХЛ.