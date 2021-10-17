СКА по буллитам уступил «Барысу» в матче КХЛ

Петербургский СКА в серии буллитов потерпел поражение от нур-султанского «Барыса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Санкт-Петербурге, завершилось со счётом 3:3.

В составе армейцев отличились Валентин Зыков, Антон Бурдасов и Эмиль Галимов. Гости ответили голами Кирилл Савицкий, Никита Михайлис и Роман Старченко.

Победу в серии буллитов для команды из Казахстана принёс Михайлис.

В других матчах игрового дня ярославский «Локомотив» победил пекинский «Куньлунь Ред Стар» (4:3), а минское «Динамо» переиграло владивостокский «Адмирал».

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» в овертайме одолел «Амур» в матче КХЛ.