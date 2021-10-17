«Ак Барс» в овертайме обыграл «Амур» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» в овертайме одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев в основное время отличились Кирилл Панюков и Стивен Кэмпфер, а в овертайме победную шайбу забросил Дмитрий Юдин. У дальневосточной команды голами отметились Роман Любимов и Иван Николишин.

«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» находится на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Трактор» нанёс московскому «Динамо» третье поражение подряд в КХЛ.