«Ак Барс» в овертайме обыграл «Амур» в матче КХЛ

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Казанский «Ак Барс» в овертайме одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» в овертайме обыграл «Амур» в матче КХЛ
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Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев в основное время отличились Кирилл Панюков и Стивен Кэмпфер, а в овертайме победную шайбу забросил Дмитрий Юдин. У дальневосточной команды голами отметились Роман Любимов и Иван Николишин.

«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» находится на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Трактор» нанёс московскому «Динамо» третье поражение подряд в КХЛ.

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