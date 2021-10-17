«Ак Барс» в овертайме обыграл «Амур» в матче КХЛ
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Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:2.
В составе хозяев в основное время отличились Кирилл Панюков и Стивен Кэмпфер, а в овертайме победную шайбу забросил Дмитрий Юдин. У дальневосточной команды голами отметились Роман Любимов и Иван Николишин.
«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» находится на девятой позиции.
Ранее сообщалось, что «Трактор» нанёс московскому «Динамо» третье поражение подряд в КХЛ.