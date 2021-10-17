«Трактор» нанёс московскому «Динамо» третье поражение подряд в КХЛ
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Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 5:3.
В составе хозяев дубль оформил Теэму Пулккинен, а также по разу отличились Илья Карпухин, Лукаш Седлак и Сергей Калинин. Бело-голубые ответили заброшенными шайбами Вадима Шипачёва, Дмитрия Рашевского и Александра Петрунина.
Таким образом, подопечные Алексея Кудашова потерпели третье поражение подряд, а «Трактор» выиграл восьмой матч кряду.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» прервал 14-матчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ.