«Трактор» нанёс московскому «Динамо» третье поражение подряд в КХЛ

Челябинский «Трактор» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 5:3.

В составе хозяев дубль оформил Теэму Пулккинен, а также по разу отличились Илья Карпухин, Лукаш Седлак и Сергей Калинин. Бело-голубые ответили заброшенными шайбами Вадима Шипачёва, Дмитрия Рашевского и Александра Петрунина.

Таким образом, подопечные Алексея Кудашова потерпели третье поражение подряд, а «Трактор» выиграл восьмой матч кряду.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» прервал 14-матчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ.