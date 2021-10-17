«Салават Юлаев» прервал 14-матчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ

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Уфимский «Салават Юлаев» взял верх над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Салават Юлаев» прервал 14-матчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась в пользу гостей — 5:2. 

В составе башкирского коллектива отличились Сергей Шмелёв, Пётр Хохряков, Филип Ларсен, Александр Кадейкин и Теэму Хартикайнен. У хозяев дубль оформил Линус Хультстрём.

Таким образом, «Салават» прервал свою неудачную серию из трёх проигранных матчей подряд, а также нанёс «Металлургу» первое поражение за 15 последних встреч в КХЛ. 

Ранее власти Дубая заявили, что в городе может быть создан клуб КХЛ.

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