«Салават Юлаев» прервал 14-матчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» взял верх над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась в пользу гостей — 5:2.

В составе башкирского коллектива отличились Сергей Шмелёв, Пётр Хохряков, Филип Ларсен, Александр Кадейкин и Теэму Хартикайнен. У хозяев дубль оформил Линус Хультстрём.

Таким образом, «Салават» прервал свою неудачную серию из трёх проигранных матчей подряд, а также нанёс «Металлургу» первое поражение за 15 последних встреч в КХЛ.

Ранее власти Дубая заявили, что в городе может быть создан клуб КХЛ.