Эрлендссон сообщил, что российскому хоккеисту Кучерову может потребоваться операция

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Травма российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, полученная в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз», может оказаться серьёзной.
Эрлендссон сообщил, что российскому хоккеисту Кучерову может потребоваться операция
  • © Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

Как сообщает инсайдер Эрик Эрлендссон в Twitter, 28-летнему форварду может понадобиться операция. Ожидается, что после хирургического вмешательства  потребуется время для восстановления.

В матче с «Вашингтоном» Кучеров столкнулся с нападающим «Кэпиталс» Гарнетом Хэтэуэем, после чего с трудом добрался до скамейки запасных. Затем он ушёл в раздевалку до конца игры.

Ранее тренер «Тампы» рассказал о характере травмы Кучерова в матче с «Вашингтоном».

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