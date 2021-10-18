Эрлендссон сообщил, что российскому хоккеисту Кучерову может потребоваться операция

Травма российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, полученная в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз», может оказаться серьёзной.

Как сообщает инсайдер Эрик Эрлендссон в Twitter, 28-летнему форварду может понадобиться операция. Ожидается, что после хирургического вмешательства потребуется время для восстановления.

В матче с «Вашингтоном» Кучеров столкнулся с нападающим «Кэпиталс» Гарнетом Хэтэуэем, после чего с трудом добрался до скамейки запасных. Затем он ушёл в раздевалку до конца игры.

Ранее тренер «Тампы» рассказал о характере травмы Кучерова в матче с «Вашингтоном».