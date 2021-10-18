Эрлендссон сообщил, что российскому хоккеисту Кучерову может потребоваться операция
- © Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
- AFP
Как сообщает инсайдер Эрик Эрлендссон в Twitter, 28-летнему форварду может понадобиться операция. Ожидается, что после хирургического вмешательства потребуется время для восстановления.
В матче с «Вашингтоном» Кучеров столкнулся с нападающим «Кэпиталс» Гарнетом Хэтэуэем, после чего с трудом добрался до скамейки запасных. Затем он ушёл в раздевалку до конца игры.
Ранее тренер «Тампы» рассказал о характере травмы Кучерова в матче с «Вашингтоном».