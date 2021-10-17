Передачи Капризова и Куликова помогли «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес»

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«Миннесота Уайлд» одержала победу на выезде над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передачи Капризова и Куликова помогли «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес»
  • Reuters

Игра, которая прошла на льду арены «Стэйплс-центр», завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Сент-Пола.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили Фредерик Годро (27-я минута), Виктор Раск (32-я) и Райан Хартман (37-я). У «Лос-Анджелеса» отличились Виктор Арвидссон (26-я) и Анже Копитар (48-я).

Российские хоккеисты Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов отметились результативными передачами.

Ранее главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал травму российского форварда Никиты Кучерова в матче с «Вашингтон Кэпиталз».

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