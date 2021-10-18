Жамнов: первым из НХЛ меня поздравил Овечкин
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«Первым из НХЛ меня поздравил Овечкин. Сроки моей поездки туда — с конца октября. Там уже с Гончаром и Ковальчуком будем всё продумывать. Малахов тоже будет помогать. Потом они будут просматривать все игры. У нас будет полная информация. По городам Северной Америки ещё не решили, всё будет зависеть от логистики. Ковальчук, Гончар и Малахов останутся там после моего возвращения в Москву. Они закроют города, в которых не будет меня», — сказал Жамнов на пресс-конференции.
Напомним, что в тренерский штаб Жамнова вошли Евгений Набоков, Сергей Гончар, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов.
Генеральным менеджером сборной России назначен Илья Ковальчук.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года. Сборная России по хоккею сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.
Ранее Жамнов поделился ожиданиями от предстоящих Олимпийских игр в Пекине.