Жамнов: сборная России поборется за золото Олимпиады

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился ожиданиями от предстоящих Олимпийских игр в Пекине.

«У нас будет максимум две тренировки перед началом турнира. В конце октября полечу в Северную Америку, буду встречаться с ребятами, но хочется вживую пообщаться, показать наши схемы. Ребята должны заранее понимать, что мы хотим от них видеть в Китае. Будет ли давить на сборную титул, добытый на прошлой Олимпиаде? Защищать титул всегда тяжелее, чем завоевать в первый раз. Будет тяжело победить, приедут все сильнейшие. Проходных матчей не будет. Как бы ни говорили, что канадцы сильны, они сильны, но всегда можно настроиться на один матч с Канадой. Верю, что у нас сильные игроки. С этой командой можно побороться за золотые медали. Никто иллюзий не строит, но я верю», — сказал Жамнов на пресс-конференции.

Напомним, что в тренерский штаб главного тренера вошли Евгений Набоков, Сергей Гончар, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов.

Генеральным менеджером сборной России назначен Илья Ковальчук.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года. Сборная России по хоккею сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

Ранее Максим Сушинский прокомментировал новый тренерский штаб национальной команды на Олимпийские игры в Пекине.