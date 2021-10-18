Сушинский: я бы тоже в сборной поработал, есть там ещё какая-нибудь должность

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Бывший президент омского «Авангарда» и экс-форвард сборной России Максим Сушинский прокомментировал новый тренерский штаб национальной команды на Олимпийские игры в Пекине.
Сушинский: я бы тоже в сборной поработал, есть там ещё какая-нибудь должность
  • РИА Новости

«Фёдоров в сборной, несмотря на результаты ЦСКА? В клуб его назначили перед сезоном, поработать ещё не успел. Что касается Знарка, то я вообще думал, что он главным будет, решения не мне же принимать. Так и я мог помочь, с удовольствием поработал бы. Может, там ещё есть какая-то должность? Заместителем или помощником генерального менеджера можно. Всё увидим на Олимпиаде, скоротечный турнир. Как соберут составы — вот это самое интересное», — цитирует Сушинского «Чемпионат».

Он также пошутил, что самая лёгкая задача в сборной России у Ильи Ковальчука, который стал генеральным менеджером.

Напомним, что в тренерский штаб Алексея Жамнова вошли Евгений Набоков, Сергей Гончар, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов.

Ранее Юрий Новиков прокомментировал вхождение Сергея Фёдорова в тренерский штаб сборной России на Олимпийские игры.

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