Новиков: Фёдоров принял среднее хозяйство в ЦСКА

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал вхождение Сергея Фёдорова в тренерский штаб сборной России на Олимпийские игры.

«Он принял, мягко говоря, среднее хозяйство в ЦСКА. От него там многое не зависит, а зависит больше от ребят в команде — насколько они уважают тренера. Если да, то обязаны прыгать выше головы в каждой игре. Я убеждён, что ЦСКА превращался в бизнес-структуру, а великий армейский дух улетел. Одно дело, когда был Радулов, другие, а сейчас — средняя команда, и Фёдоров ничего сверх своих возможностей не сделает. Руководители клуба должны помочь тренеру. Надо заниматься и детскими школами, и молодёжными командами», — цитирует Новикова «Чемпионат».

Напомним, что в тренерский штаб Алексея Жамнова вошли Евгений Набоков, Сергей Гончар, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов объявил своих советников на Олимпийские игры в Пекине.