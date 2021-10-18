Каменский и Есмантович стали советниками Жамнова в сборной России

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов объявил своих советников на Олимпийские игры в Пекине.

«Каменский и Есмантович — советники главного тренера сборной России. В штабе также будет Малахов, который отвечает за скаутинг», — сказал Жамнов на пресс-конференции.

Напомним, что в тренерский штаб Жамнова вошли Евгений Набоков, Сергей Гончар, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов.

Генеральным менеджером сборной России назначен Илья Ковальчук.

Ранее Жамнов объяснил выбор специалистов в тренерский штаб национальной команды на Олимпийские игры в Пекине.