Жамнов — о тренерском штабе: это мой выбор, и спрашивать будут с меня

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов объяснил выбор специалистов в тренерский штаб национальной команды на Олимпийские игры в Пекине.

«Валерий Брагин? На этот вопрос должен ответить кто-то из федерации. Знарок — консультант, про Брагина я пока не знаю. Что касается Сергея Фёдорова, то у него большой опыт. Он сам играл на Олимпиаде, он знает кухню НХЛ и КХЛ. Я общался с каждым из кандидатов. У нас с ним одно видение. ЦСКА проиграл «Куньлуню» и «Амуру»? Это спорт. Делаются правильные выводы. Но это не значит, что Фёдоров не должен работать в сборной. Это мой выбор, и спрашивать будут с меня, в том числе за каждого кандидата. Мы распределим, за что Фёдоров будет отвечать», — сказал Жамнов на пресс-конференции.

Напомним, что в тренерский штаб Жамнова вошли Евгений Набоков, Сергей Гончар, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов.

Генеральным менеджером сборной России назначен Илья Ковальчук.

Ранее Жамнов прокомментировал назначение Ковальчука на пост генерального менеджера сборной России по хоккею.