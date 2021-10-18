Жамнов прокомментировал назначение Ковальчука на пост генменеджера сборной России

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о назначении Ильи Ковальчука на пост генерального менеджера национальной команды на Олимпийские игры в Пекине.

«У меня был долгий разговор с Ильёй. Он участвовал в пяти Олимпийских играх, он знает всех ребят, которые играют в НХЛ и КХЛ. Он знает многие вещи про хоккеистов, которые не знаю я. Был опыт, когда игрок заканчивал карьеру и был генменеджером. Это Павел Буре в Турине. Думаю, это плюс для всех», — сказал Жамнов на пресс-конференции.

Он добавил, что не знает ничего по поводу спортивной карьеры Ковальчука. По словам Жамнова, до Олимпиады Илья будет заниматься национальной командой.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года. Сборная России по хоккею сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

Ранее сообщалось, что Ковальчук стал генеральным менеджером сборной России на ОИ-2022.