Жамнов прокомментировал назначение Ковальчука на пост генменеджера сборной России

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о назначении Ильи Ковальчука на пост генерального менеджера национальной команды на Олимпийские игры в Пекине.
Жамнов прокомментировал назначение Ковальчука на пост генменеджера сборной России
  • РИА Новости

«У меня был долгий разговор с Ильёй. Он участвовал в пяти Олимпийских играх, он знает всех ребят, которые играют в НХЛ и КХЛ. Он знает многие вещи про хоккеистов, которые не знаю я. Был опыт, когда игрок заканчивал карьеру и был генменеджером. Это Павел Буре в Турине. Думаю, это плюс для всех», — сказал Жамнов на пресс-конференции.

Он добавил, что не знает ничего по поводу спортивной карьеры Ковальчука. По словам Жамнова, до Олимпиады Илья будет заниматься национальной командой. 

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года. Сборная России по хоккею сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

Ранее сообщалось, что Ковальчук стал генеральным менеджером сборной России на ОИ-2022.

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