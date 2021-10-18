Ковальчук стал генеральным менеджером сборной России на ОИ-2022
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Об этом сообщил главный тренер национальной команды Алексей Жамнов на пресс-конференции.
38-летний Ковальчук находится в статусе свободного агента после окончания контракта с «Авангардом», с которым он стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2020/21.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года. Сборная России по хоккею сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.
Ранее Набоков, Гончар, Фёдоров и Кудашов вошли в тренерский штаб сборной на ОИ-2022.