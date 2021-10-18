Ковальчук стал генеральным менеджером сборной России на ОИ-2022

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Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук назначен главным менеджером сборной России на Олимпиаде в Пекине.
Ковальчук стал генеральным менеджером сборной России на ОИ-2022
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Алексей Жамнов на пресс-конференции.

38-летний Ковальчук находится в статусе свободного агента после окончания контракта с «Авангардом», с которым он стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2020/21.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года. Сборная России по хоккею сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

Ранее Набоков, Гончар, Фёдоров и Кудашов вошли в тренерский штаб сборной на ОИ-2022.

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