Набоков, Гончар, Фёдоров и Кудашов вошли в тренерский штаб сборной на ОИ-2022

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, кто войдёт в тренерский штаб национальной команды на Олимпиаде в Пекине.

В тренерский штаб вошли: Евгений Набоков, Сергей Гончар, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов.

Генеральным менеджером сборной России назначен Илья Ковальчук.

Напомним, что Алексей Жамнов возглавил национальную команду 28 сентября.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года. Сборная России по хоккею сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

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