Новый снайпер: форвард «Ванкувера» Подколзин забросил первую шайбу в НХЛ

Российский хоккеист Василий Подколзин забросил первую шайбу в НХЛ. 20-летний нападающий «Ванкувера» отличился в выездной игре с «Филадельфией» и помог одержать победу, проведя при этом на льду чуть больше семи минут. Он стал пятым отечественным игроком, оформившим гол в текущем сезоне.

В списке российских хоккеистов, забрасывавших шайбы в Национальной хоккейной лиге, произошло пополнение. Бывший капитан молодёжной сборной Василий Подколзин отметился первым голом в своей заокеанской карьере. Форвард «Ванкувер Кэнакс» поразил ворота клуба «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата и помог своей команде одержать победу.

Двумя днями ранее Подколзин дебютировал в составе «Ванкувера», и тогда результативными действиями ему не удалось отличиться. В выездной игре с «Эдмонтон Ойлерз» россиянин выходил в составе четвёртого звена и провёл на льду чуть меньше восьми минут. За это время он успел нанести один бросок, который был заблокирован вратарём соперников. Сам Подколзин свой дебют оценил хорошо, пускай команда и проиграла по буллитам со счётом 2:3.

«Очень крутые эмоции! Большое дело для меня и моей семьи. Незабываемые впечатления. Я думал, что буду нервничать. Но всё прошло нормально. Вышел и отыграл, сколько дали. Несмотря на счёт, все получилось здорово. Мне вот вручили на память протокол матча. Теперь повешу его дома в рамке. Я пытался идти побольше на ворота. Забить гол, полезно сыграть на команду. Наверное, в дебюте у меня было не так много моментов. Но всё нормально. И это большой кайф — играть тут со всеми. Удовольствие получаешь нереальное даже от одной минуты на льду», — восхищался Подколзин.

Следующий же матч дал форварду больше поводов для радости. «Ванкувер» приехал в гости к «Филадельфии», открывавшей для себя новый сезон. Подколзин был переведён во вторую тройку к Элиасу Петтерсону и Джей Ти Миллеру, с которыми уже практиковался в дебютной встрече. Вместе они отыграли первый период, но ни они, ни кто-либо ещё из «Ванкувера» так и не отличились, а счёт открыл Джоэль Фараби, чьим ассистентом стал защитник «Филадельфии» Иван Проворов.

Зато после перерыва и возвращения в четвёртое звено Подколзин обратил на себя внимание. Он подключился к атаке, разогнался по правому краю, приблизился к воротам и бросил из центра круга вбрасывания. Шайба пролетела над плечом вратаря Картена Харта. На свой первый гол Подколзин отреагировал громким криком и не замолкал, даже когда его с поздравлениями окружили одноклубники.

Этот гол по-настоящему воодушевил «Ванкувер», и в течение семи минут канадская команда повела со счётом 3:1, а затем и довела матч до победы по буллитам. Правда, Подколзин уже партнёрам практически не помогал. После своего гола он выходил на лёд всего лишь в двух сменах, а весь третий период и вовсе провёл на скамейке запасных, в итоге отыграв меньше всех в команде. В тот момент «Ванкуверу» требовалось играть по счёту, с чем лучше справились бы опытные хоккеисты.

Тем не менее свой вклад Подколзин совершил и стал третьим российским игроком «Кэнакс», кому для дебютного гола хватило двух шайб. Заброшенную шайбу он сохранил себе на память.

После матча главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин не только поздравил подопечного с дебютным голом, но и рассказал, что предвидел его успех.

«Я очень рад за него, молодой парень забил свой первый гол в НХЛ. Сегодня утром мы шутили вместе с Подколзиным. И я сказал ему, что у меня есть предчувствие, будто сегодня он забросит одну. И в итоге приятно было это увидеть. Это по-настоящему особенный момент. Такое не забывается. Все в команде рады за него. Все знают, как сложно попасть в эту лигу, как сложно играть в этой лиге и как сложно здесь забивать. Первый гол — это всегда событие, ты с детства мечтаешь об этом», — отметил Грин.

Порадовался за партнёра по звену и Петтерсон. Он рассказал, что первый гол в НХЛ для всех игроков становится особенным.

«Я был так рад за Подколзина. Я вспомнил ту радость, которая была у меня в 2018 году, когда я забил первый гол в НХЛ. Как будто что-то взорвалось внутри меня. Он так усердно работал, он отличный партнёр по команде, он всегда приходит на тренировки с улыбкой на лице. И я безумно рад, что он забросил свою первую шайбу», — поздравил Подколзина швед.

В нынешнем сезоне отличиться голами успели пока только пятеро россиян. Помимо Подколзина, это Александр Овечкин, Андрей Свечников, Владислав Наместников и Никита Кучеров. Из них только 20-летний хоккеист «Ванкувера» проводит первый сезон в НХЛ и практически не имеет такого же опыта.