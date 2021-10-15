Гусев после возвращения из НХЛ дебютирует за СКА в матче с «Йокеритом»

Нападающий петербургского СКА Никита Гусев сыграет в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Йокерита».

Матч пройдёт 15 октября в Хельсинки на стадионе Hartwall Arena. Начало в 19:30 мск.

Гусев выступал за СКА с 2015 по 2019 год. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды. На его счету 318 очков.

29-летний российский форвард начал минувший сезон в «Нью-Джерси Дэвилз», однако из-за неудачного старта (2 + 3 в 20 матчах) клуб выставил его на драфт отказов и расторг контракт. После этого он перешёл во «Флорида Пантерз», где провёл восемь матчей и набрал три очка.

Ранее Свечников забил 60-ю шайбу за «Каролину» и вошёл в историю клуба.