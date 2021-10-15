Свечников забил 60-ю шайбу за «Каролину» и вошел в историю клуба

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Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3) забросил свою 60-ю шайбу за клуб.
Свечников забил 60-ю шайбу за «Каролину» и вошел в историю клуба
  • Reuters

Нападающий в этом матче оформил дубль, юбилейной стала его первая шайба. Для этого россиянину понадобилось 206 матчей.

Свечников показал четвёртый результат в истории «Каролины» по количеству матчей, которые потребовались для преодоления отметки в 60 голов. Быстрее Андрея это сделали только Джефф Скиннер (165 матчей), Эрик Стаал (171) и Себастьян Ахо (181). Статистика учитывает лишь тех игроков, которые дебютировали в НХЛ вместе с «Харрикейнз».

Ранее сообщалось, что Свечников стал первой звездой матча «Каролина» — «Айлендерс».

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