Свечников забил 60-ю шайбу за «Каролину» и вошел в историю клуба

Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3) забросил свою 60-ю шайбу за клуб.

Нападающий в этом матче оформил дубль, юбилейной стала его первая шайба. Для этого россиянину понадобилось 206 матчей.

Свечников показал четвёртый результат в истории «Каролины» по количеству матчей, которые потребовались для преодоления отметки в 60 голов. Быстрее Андрея это сделали только Джефф Скиннер (165 матчей), Эрик Стаал (171) и Себастьян Ахо (181). Статистика учитывает лишь тех игроков, которые дебютировали в НХЛ вместе с «Харрикейнз».

Ранее сообщалось, что Свечников стал первой звездой матча «Каролина» — «Айлендерс».