Свечников забил 60-ю шайбу за «Каролину» и вошел в историю клуба
- Reuters
Нападающий в этом матче оформил дубль, юбилейной стала его первая шайба. Для этого россиянину понадобилось 206 матчей.
Свечников показал четвёртый результат в истории «Каролины» по количеству матчей, которые потребовались для преодоления отметки в 60 голов. Быстрее Андрея это сделали только Джефф Скиннер (165 матчей), Эрик Стаал (171) и Себастьян Ахо (181). Статистика учитывает лишь тех игроков, которые дебютировали в НХЛ вместе с «Харрикейнз».
Ранее сообщалось, что Свечников стал первой звездой матча «Каролина» — «Айлендерс».