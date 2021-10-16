«Миннесота» обыграла «Анахайм» в НХЛ, Капризов отдал результативный пас

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Анахайм Дакс».

Встреча, проходившая в «Хонда-центре» в Анахайме, завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Миннесоты» отличились Кевин Фиала и Маркус Фолиньо, забросивший победную шайбу в овертайме. Единственный результативный бросок у хозяев на счету Якоба Сильверберга.

Российский нападающий «Уайлда» Капризов отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

Ранее Свечников забил 60-ю шайбу за «Каролину» и вошел в историю клуба.

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