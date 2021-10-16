Гусев объяснил, почему вернулся в КХЛ

Новичок СКА Никита Гусев объяснил, почему решил подписать контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Всех нюансов решения в любом случае не расскажу. Были некоторые моменты — хорошие и плохие. В итоге я выбрал играть больше, выступать в КХЛ», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

С 2019 года Гусев выступал в НХЛ. В прошлом сезоне он провёл 11 матчей за «Флориду Пантерз» и набрал пять (2 + 3) очков, а также сыграл 20 матчей за «Нью-Джерси Девилз», набрав пять (2 + 3) очков.

Ранее сообщалось, что Гусев после возвращения из НХЛ впервые сыграет за СКА в матче с «Йокеритом».