Гусев объяснил, почему вернулся в КХЛ

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Новичок СКА Никита Гусев объяснил, почему решил подписать контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Гусев объяснил, почему вернулся в КХЛ
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«Всех нюансов решения в любом случае не расскажу. Были некоторые моменты — хорошие и плохие. В итоге я выбрал играть больше, выступать в КХЛ», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

С 2019 года Гусев выступал в НХЛ. В прошлом сезоне он провёл 11 матчей за «Флориду Пантерз» и набрал пять (2 + 3) очков, а также сыграл 20 матчей за «Нью-Джерси Девилз», набрав пять (2 + 3) очков.

Ранее сообщалось, что Гусев после возвращения из НХЛ впервые сыграет за СКА в матче с «Йокеритом».

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