Дебютная шайба Подколзина в НХЛ помогла «Ванкуверу» победить «Филадельфию»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» одержали победу над «Филадельфией Флайерз».

Встреча, проходившая в «Уэллс Фарго Центре» в Филадельфии, завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.

В составе победителей забрасывали Василий Подколзин, для которого эта шайба стала дебютной в НХЛ, Элиас Петтерссон, Алекс Чиассон и Джей Ти Миллер, который также реализовал победный буллит в серии.

У проигравших отличились Джоэль Фараби, Кэм Аткинсон, Трэвис Конечны и Клод Жиру. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

Ранее «Миннесота» обыграла «Анахайм» в НХЛ, Капризов отдал результативный пас.