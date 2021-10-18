Овечкин признан второй звездой недели в НХЛ

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой минувшей недели в Национальной хоккейной лиге.
Овечкин признан второй звездой недели в НХЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте НХЛ.

На неделе россиянин забросил три шайбы и отметился двумя результативными передачами в матчах с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) и «Тампа Бэй Лайтнинг» (1:2 OT). Овечкин вышел на чистое пятое место в списке лучших снайперов лиги — на его счету 733 гола.

Главной звездой недели назван форвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар, а тройку лучших замкнул игрок «Тампы» Стивен Стэмкос.

Ранее тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказался о прогрессе Овечкина.

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