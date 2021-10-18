Овечкин признан второй звездой недели в НХЛ
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте НХЛ.
На неделе россиянин забросил три шайбы и отметился двумя результативными передачами в матчах с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) и «Тампа Бэй Лайтнинг» (1:2 OT). Овечкин вышел на чистое пятое место в списке лучших снайперов лиги — на его счету 733 гола.
Главной звездой недели назван форвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар, а тройку лучших замкнул игрок «Тампы» Стивен Стэмкос.
Ранее тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказался о прогрессе Овечкина.