В расширенный список на ОИ-2022 вошли 119 хоккеистов, представляющие НХЛ и КХЛ

Олимпийский комитет России (ОКР) объявил расширенный список кандидатов на попадание в состав сборной России на Олимпиаде в Пекине — 2022.

Список хоккеистов появился на официальном сайте ОКР.

В него включены 119 игроков, представляющих клубы Континентальной (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Первыми приглашение на Олимпиаду в Пекине получили нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, а также голкипер «Тампы» Андрей Василевский.

Напомним, что олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук назначен главным менеджером сборной России на Олимпиаде в Пекине. Также в тренерский штаб Алексея Жамнова вошли Евгений Набоков, Сергей Гончар, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года. Сборная России по хоккею сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

Ранее «Амур» победил минское «Динамо» в матче КХЛ.