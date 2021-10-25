Шайба Наместникова помогла «Детройту» обыграть «Чикаго»
- Reuters
Игра, которая прошла в Городе ветров, завершилась со счётом 6:3 в пользу «красных крыльев».
В составе Детройта хет-трик оформил Лукас Рэймонд (6-я, 40-я и 48-я минуты). По шайбе забросили Картер Роуни (25-я), Владислав Наместников (28-я) и Тайлер Бертуцци (30-я).
У «Чикаго» отличились Тайлер Джонсон (13-я), Доминик Кубалик (33-я) и Хенрик Бергстрём (42-я).
На счету Наместникова три шайбы и одна результативная передача в текущем сезоне.
Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) объявил расширенный список кандидатов на попадание в состав сборной России на Олимпиаде в Пекине — 2022.