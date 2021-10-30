Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

«Каролина Харрикейнз» дома переиграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Пи-Эн-Си-Арены», завершилась со счётом 6:3 в пользу команды из города Роли.

В составе «Каролины» шайбы забросили Тони Деанджело (8-я минута), Джордан Стаал (14-я), Дерек Степан (14-я), Еспери Котканиеми (19-я), Себастьян Ахо (24-я) и Андрей Свечников (27-я). У «Чикаго» отличились Брэндон Хагель (7-я), Адам Годетт (11-я) и Алекс Дебринкэт (49-я).

«Каролина» одержала седьмую кряду победу в сезоне-2021/22.

Ранее сообщалось, что шайба Александра Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Аризону».