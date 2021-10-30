Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Аризону»

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«Вашингтон Кэпиталз» переиграл дома «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США, завершилась со счётом 2:0 в пользу «Кэпиталз».

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Джон Карлсон (53-я минута) и Александр Овечкин (60-я). 36-летний российский форвард также записал на свой счёт результативную передачу. Евгений Кузнецов отметился двумя ассистами.

«Вашингтон» (13 очков) идёт на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Аризона» (1) занимает последнее место на Западе.

Ранее сообщалось, что владелец «Чикаго» попросил стереть с Кубка Стэнли имя обвиняемого в насилии тренера.

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