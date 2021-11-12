Шайба Орлова помогла «Вашингтону» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Детройте и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В составе «Кэпиталз» на 13-й минуте отличился россиянин Дмитрий Орлов, которому ассистировали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. А через десять секунд после первого гола шайбу забросил Ларс Эллер.

Таким образом, трёхматчевая победная серия «Ред Уингз» была прервана.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», а «Детройт» далее встретится с «Монреаль Канадиенс».

Ранее сообщалось, что хоккейный свитер с автографом Овечкина выставили на продажу в соцсети.