Шайба Орлова помогла «Вашингтону» обыграть «Детройт» в матче НХЛ
Встреча прошла в Детройте и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
В составе «Кэпиталз» на 13-й минуте отличился россиянин Дмитрий Орлов, которому ассистировали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. А через десять секунд после первого гола шайбу забросил Ларс Эллер.
Таким образом, трёхматчевая победная серия «Ред Уингз» была прервана.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», а «Детройт» далее встретится с «Монреаль Канадиенс».
Ранее сообщалось, что хоккейный свитер с автографом Овечкина выставили на продажу в соцсети.