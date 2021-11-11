Хоккейный свитер с автографом Овечкина выставили на продажу в соцсети

Игровой свитер форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина продают в социальной сети «ВКонтакте».

Джерси подписано самим Овечкиным, а также нанесена надпись To Igor. По словам автора объявления, это подарок от владельца «Вашингтона» брату продавца Игорю. Приобрести памятную вещь можно за 20 тыс. рублей.

Уточняется, что это свитер 2018 года, в котором «Кэпиталз» выиграли Кубок Стэнли.

Напомним, что Овечкин вышел на четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён. 36-летний форвард сборной России забросил 741-ю шайбу в игре с «Баффало» (5:3) и сравнялся по числу заброшенных шайб с американцем Бреттом Халлом.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что Овечкин настроен обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.