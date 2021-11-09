Фетисов: Овечкин настроен обойти Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ
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«У него цель догнать и обойти Гретцки. Мы с ним летом вместе тренировались, и Саша настроен на этот исторический шаг, который важен не только для хоккея, но и для мировой спортивной истории», — цитирует ТАСС Фетисова.
При этом он подчеркнул: не стоит забывать, что хоккей — это командная игра. И одноклубники Овечкина прекрасно понимают его стремление побить рекорд. Поэтому всецело ему помогают.
«Самое главное, чтобы не было травм — ни у него, ни у всех наших кандидатов в олимпийскую сборную», — добавил трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.
Овечкин вышел на четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён. 36-летний форвард сборной России забросил 741-ю шайбу в игре с «Баффало» (5:3) и сравнялся по числу заброшенных шайб с американцем Бреттом Халлом.
На третьем месте за всю историю НХЛ находится чех Яромир Ягр (766). У американца Горди Хоу — 801 шайба. Первое место — у канадца Уэйна Гретцки (894).
Ранее Овечкин прокомментировал своё очередное достижение.