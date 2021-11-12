Овечкин не нанёс ни одного броска по воротам за матч впервые с марта 2020-го года

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не нанёс ни одного броска по воротам в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз» (2:0).

Как сообщает журналист Тед Старки в Twitter, это произошло впервые за последние 58 игр, в которых он провёл на льду более одной минуты. Последний раз россиянин не наносил бросков 7 марта 2020 года во встрече с «Питтсбург Пингвинз».

При этом он не успел нанести бросков в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», который состоялся 3 мая этого года, но тогда он провёл на льду всего одну смену из-за травмы.

В игре с «Детройтом» же Овечкин тем не менее смог отметиться ассистом. В 13 матчах сезона на его счету 22 (11 голов + 11 результативных передач) очка.

Ранее сообщалось, что шайба Дмитрия Орлова помогла «Вашингтону» обыграть «Детройт» в матче НХЛ.