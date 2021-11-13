Овечкин забросил 742-ю шайбу и вышел на чистое четвёртое место в списке снайперов НХЛ
Россиянин забросил шайбу в ворота «Коламбус Блю Джекетс» (4:3). Для него этот гол стал 742-м в НХЛ. Таким образом, оно обошёл по данному показателю Бретта Халла.
Рекордсменом является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 результативных броска. Второе место занимает Горди Хоу (801), а тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).
Ранее сообщалось, что гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Коламбус» в НХЛ.
Where were you when @ovi8 scored No. 742? pic.twitter.com/UAxGbA70KF— Washington Capitals (@Capitals) November 13, 2021