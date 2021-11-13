Овечкин забросил 742-ю шайбу и вышел на чистое четвёртое место в списке снайперов НХЛ

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое четвёртое место в истории по количеству голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин забросил шайбу в ворота «Коламбус Блю Джекетс» (4:3). Для него этот гол стал 742-м в НХЛ. Таким образом, оно обошёл по данному показателю Бретта Халла.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 результативных броска. Второе место занимает Горди Хоу (801), а тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). 

Ранее сообщалось, что гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Коламбус» в НХЛ.

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