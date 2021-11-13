Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Коламбус» в НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Коламбусе и завершилась в пользу гостей — 4:3. По ходу игры «Кэпиталз» вели со счётом 3:1, но затем хозяева отыгрались, но за полторы минуты до конца подопечные Питера Лавиолетта всё же вырвали три очка.

В составе столичного коллектива дубль оформил Гарнет Хэтэуэй, один раз отличился Александр Овечкин, а решающую шайбу забросил Конор Шири. «Блю Джекетс» ответили дублем Шона Курали и голом Густава Нюквиста.

Овечкин ещё отметился результативной передачей. Его партнёры и соотечественники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов тоже записали на свой счёт по ассисту.

Для «Вашингтона» эта победа стала третьей подряд в НХЛ, а у «Коламбуса», наоборот, прервалась трёхматчевая победная серия.

Ранее «Миннесота Уайлд» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» в НХЛ, несмотря на передачи Кирилла Капризова и Дмитрия Куликова.

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