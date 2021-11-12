«Миннесота» уступила «Вегасу» в НХЛ, несмотря на передачи Капризова и Куликова

«Миннесота Уайлд» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Парадайсе и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Голден Найтс» отличились Пол Коттер, Йонас Рёндбьерг и Джонатан Маршессо. Гости ответили голами Джареда Сперджена и Райана Хартмана.

Российские игроки «Миннесоты» Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов отметились результативными передачами.

Таким образом, пятиматчевая победная серия «Уайлд» прервалась.

Ранее сообщалось, что гол Валерия Ничушкина помог «Колорадо Эвеланш» разгромить «Ванкувер Кэнакс» в НХЛ.