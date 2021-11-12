Гол Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Ванкувер» в НХЛ

«Колорадо Эвеланш» одержал крупную победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счётом 7:1.

В составе хозяев отличились россиянин Валерий Ничушкин, Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Логан О'Коннор, Даррен Хельм, Девон Тэйвз и Джей Ти Комфер. У «Кэнакс» единственную шайбу забросил Нильс Хёгландер.

Для Ничушкина шайба в этом матче стала первой в текущем сезоне НХЛ.

«Эвеланш» в следующей игре встретятся с «Сан-Хосе Шаркс», а «Ванкувер» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

Ранее сообщалось, что «Нэшвилл Предаторз» в овертайме одолел «Сент-Луис Блюз» в НХЛ, а Владимир Тарасенко и Яков Тренин забросили по шайбе.