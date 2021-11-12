Гол Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Ванкувер» в НХЛ
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Встреча прошла в Денвере и завершилась со счётом 7:1.
В составе хозяев отличились россиянин Валерий Ничушкин, Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Логан О'Коннор, Даррен Хельм, Девон Тэйвз и Джей Ти Комфер. У «Кэнакс» единственную шайбу забросил Нильс Хёгландер.
Для Ничушкина шайба в этом матче стала первой в текущем сезоне НХЛ.
«Эвеланш» в следующей игре встретятся с «Сан-Хосе Шаркс», а «Ванкувер» сыграет с «Вегас Голден Найтс».
Ранее сообщалось, что «Нэшвилл Предаторз» в овертайме одолел «Сент-Луис Блюз» в НХЛ, а Владимир Тарасенко и Яков Тренин забросили по шайбе.