«Нэшвилл» в овертайме одолел «Сент-Луис» в НХЛ, Тарасенко и Тренин забросили по шайбе

«Нэшвилл Предаторз» в овертайме одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась в Сент-Луисе и завершилась в пользу гостей — 4:3. При этом «Нэшвилл» после первого периода уступал со счётом 0:2.

В составе хозяев дубль оформил Джордан Кайру, а также один раз отличился россиянин Владимир Тарасенко. «Предаторз» ответили дублем Мэтта Дюшейна и точными бросками Люка Канина и российского хоккеиста Якова Тренина.

«Блюз» в следующем матче сыграют с «Каролина Харрикейнз», а «Нэшвилл» далее встретится с «Аризона Койотс».

Ранее сообщалось, что шайба Дмитрия Орлова помогла «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Детройт Ред Уингз» в матче НХЛ.