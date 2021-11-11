Ротенберг рассказал об отношениях со Знарком

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал об отношениях с тренером-консультантом сборной России Олегом Знарком.

«Мы с Олегом Валерьевичем через многое вместе прошли, отработали многие годы, и даже когда мы официально не были при должностях, постоянно поддерживали дружескую связь. Может, мы не афишировали это публично, но постоянно были на связи, общались, советовались», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Он также опроверг информацию о разногласиях со Знарком.

«Это происки врагов, мы не обращали на это внимания. Главное — счёт на табло, мы работаем ради результата, чтобы игроки у нас развивались. У нас очень много игроков, которые хорошо проявили себя в этом сезоне», — добавил Ротенберг.

В пример он привёл Ивана Зинченко, который был вызван в сборную России.

Ранее Капризов вошёл в топ-10 среди действующих игроков НХЛ по скорости достижения 30 шайб.