Ротенберг рассказал об отношениях со Знарком

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал об отношениях с тренером-консультантом сборной России Олегом Знарком.
Ротенберг рассказал об отношениях со Знарком
  • РИА Новости

«Мы с Олегом Валерьевичем через многое вместе прошли, отработали многие годы, и даже когда мы официально не были при должностях, постоянно поддерживали дружескую связь. Может, мы не афишировали это публично, но постоянно были на связи, общались, советовались», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Он также опроверг информацию о разногласиях со Знарком.

«Это происки врагов, мы не обращали на это внимания. Главное — счёт на табло, мы работаем ради результата, чтобы игроки у нас развивались. У нас очень много игроков, которые хорошо проявили себя в этом сезоне», — добавил Ротенберг.

В пример он привёл Ивана Зинченко, который был вызван в сборную России.

Ранее Капризов вошёл в топ-10 среди действующих игроков НХЛ по скорости достижения 30 шайб.

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