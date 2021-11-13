Мичков стал самым молодым автором гола в составе сборной России по хоккею

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Нападающий Матвей Мичков отметился голом в матче сборных России и Швеции по хоккею на первом этапе Евротура в Финляндии.
Мичков стал самым молодым автором гола в составе сборной России по хоккею
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Форвард санкт-петербургского СКА отличился на 22-й минуте игры, оформив лакросс-гол. Таким образом, Мичков в возрасте 16 лет 339 дней стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР.

Предыдущее достижение принадлежало форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который впервые отличился в матчах за национальную команду в возрасте 17 лет 355 дней.

После второго периода Швеция ведёт со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Россия с сухим счётом проиграла Финляндии в матче Кубка Карьяла.

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