Мичков стал самым молодым автором гола в составе сборной России по хоккею

Нападающий Матвей Мичков отметился голом в матче сборных России и Швеции по хоккею на первом этапе Евротура в Финляндии.

Форвард санкт-петербургского СКА отличился на 22-й минуте игры, оформив лакросс-гол. Таким образом, Мичков в возрасте 16 лет 339 дней стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР.

МИЧКОООООООВ!!!!

Легко и непринужденно Матвей засовывает «лакросс» и сравнивает счет в самом начале второго периода! И да, это его первая шайба за национальную сборную, 1:1 pic.twitter.com/rFdJk44dHH — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 13, 2021

Предыдущее достижение принадлежало форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который впервые отличился в матчах за национальную команду в возрасте 17 лет 355 дней.

После второго периода Швеция ведёт со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Россия с сухим счётом проиграла Финляндии в матче Кубка Карьяла.