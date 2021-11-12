Дебют Мичкова, семь удалений и отсутствие опыта: как сборная России по хоккею проиграла Финляндии на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею с поражения начала выступление в Кубке Карьяла. Подопечные Олега Браташа уступили Финляндии со счётом 0:3. Все три шайбы соперник забросил в большинстве. В составе отечественного коллектива отметить можно только 16-летнего форварда СКА Матвея Мичкова. Он стал самым молодым игроком национальной команды в истории отечественного хоккея, побив рекорд Александра Овечкина.

Первый матч сборной России по хоккею на Кубке Карьяла, безусловно, привлёк внимание болельщиков, хотя на турнир команда и отправилась молодёжным составом. В игре с Финляндией ожидался дебют 16-летнего Матвея Мичкова. Форвард СКА должен был стать самым молодым игроком в истории отечественной сборной и побить достижение Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» накануне поздравил юношу и пожелал ему удачи на турнире.

Также по теме «Двигаемся дальше»: Овечкин вышел на четвёртое место в списке снайперов НХЛ и отдал 600-ю передачу Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» забросил 741-ю шайбу и сравнялся по данному показателю с легендарным...

«Привет, Матвей! Ови на связи. Хочу поздравить тебя с вызовом в сборную. Молодец, побил мой рекорд. Хочу пожелать тебе успехов, всего самого наилучшего. Работай, у тебя всё получится», — сказал нападающий в видеообращении.

Как отметил Олег Браташ, Мичков не уступает другим юным хоккеистам в игровом плане, а по физическому развитию напоминает ему того же молодого Овечкина.

«У форварда СКА очень хорошие двигательные навыки, он похож на Овечкина в этом возрасте. Матвей не по годам силён физически, что на льду даёт ему мощь и быстроту», — сказал исполняющий обязанности главного тренера сборной России.

В четверг Матвей появился в составе в четвёртом звене — рекорд состоялся, однако проявить себя форварду не удалось. Всё-таки в соперниках оказалась Финляндия, которая подошла к домашнему этапу Евротура с наиболее серьёзным составом по сравнению с соперниками: сразу девять хоккеистов участвовали в победном чемпионате мира 2019 года, при этом пятеро сейчас выступают в «Йокерите», лидирующем в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Подопечные Юкки Ялонена ожидаемо завладели инициативой с самого начала встречи, поэтому на первый план вышли таланты не нападающих, а голкипера сборной России. В этом матче тренерский штаб решил проверить потенциал вратаря череповецкой «Северстали»» Дмитрия Шугаева. В текущем сезоне КХЛ 23-летний спортсмен провёл 16 матчей, показывая достаточно хороший процент отражённых бросков — 92,7%. Неплохо начал россиянин и встречу с финнами, которые могли отличиться уже на второй минуте после удаления Артёма Галимова. Сразу три броска нанёс Нико Оямяки, однако Шугаев выстоял.

В равных составах команда Браташа справлялась с натиском Миро Аалтонена и компании и даже пыталась огрызаться, пользуясь активным действиям Дмитрия Рашевского и Никиты Тертышного, хотя и выглядели атаки очень робко. Однако ключевыми стали действия россиян в меньшинстве. Молодёжь, по сути, ничего не смогла противопоставить опытному оппоненту.

Сначала на 28-й минуте после удаления Александра Никишина отличился Харри Песонен, знакомый отечественным болельщикам по выступлениям за «Ак Барс» и «Металлург». Он поставил точку в красивой комбинации: Сами Ватанен сделал перевод на правый край, Аалтонен доставил шайбу на «пятачок», а Песонен забросил её в сетку.

Не прошло и трёх минут, как сборная России вновь не досчиталась хоккеистов на льду. Подопечные Браташа заработали сразу два удаления в одной атаке: Даниил Вовченко задержал соперника клюшкой, а у Ивана Телегина была зафиксирована опасная игра. Суоми сразу воспользовалась подарком: на этот раз отличился Аалтонен.

После двух пропущенных шайб игра у россиян расклеилась окончательно. Хоккеисты смогли организовать лишь несколько контратак, в одной из которых момент возник у Тертышного, но лидер «Трактора» не попал в дальний угол ворот. А на 45-й минуте Иван Зинченко заработал удаление до конца матча. Нападающий ударил в голову Ватанена, оставив партнёров в меньшинстве сразу на пять минут. Хозяева долго разыгрывали шайбу и в итоге довели дело до результативного броска. Гол получился очень похожим на первый: вновь последовал прострел на правый край, заброс на пятак и на этот раз Валттери Фильппула аккуратно подставил клюшку, переправив снаряд в сетку.

В оставшееся время Финляндия полностью контролировала ход матча и довела дело до уверенной победы. Итоговые 0:3 и удручающая статистика для сборной России. Подопечные Браташа смогли нанести всего 13 бросков против 33 у соперника и заработали семь удалений, определивших исход противостояния.

Также по теме Дебют Мичкова, возвращение Аскарова и экзамен для Браташа: сборная России выступит на Кубке Карьяла молодёжным составом 11 ноября сборная России по хоккею стартует в Евротуре. Как и год назад, на Кубке Карьяла честь страны будет отстаивать команда,...

Несмотря на поражение и.о. главного тренера положительно оценил выступление подопечных.

«Конечно, есть претензии и по действиям на льду, и по удалениям, будем разбираться. Если учитывать уровень соперника, я положительно оцениваю качество игры сборной России, особенно в равных составах. Думали, в воротах появится Ярослав Аскаров? Решили, что на данный момент Шугаев находится в лучшей форме», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Также Браташ остался доволен действиями самого юного хоккеиста команды — Мичкова.

«Надеюсь, мы не сломали парня. Матвей проявил свои навыки, даже по воротам бросил. Осталось поправить не совсем зрелые действия без шайбы. Мало играл? Для четвёртого звена нормально, им даём меньше времени, ведь самые молодые, неопытные выходят на лёд», — добавил тренер.

В субботу сборная России встретится с командой Швеции, которая в четверг уверенно победила чехов со счётом 4:1.