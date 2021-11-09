Дебют Мичкова, возвращение Аскарова и экзамен для Браташа: сборная России выступит на Кубке Карьяла молодёжным составом

11 ноября сборная России по хоккею стартует в Евротуре. Как и год назад, на Кубке Карьяла честь страны будет отстаивать команда, сформированная в основном из молодых игроков. Особое внимание болельщиков приковано к 16-летнему талантливому нападающему Матвею Мичкову и выбранному на драфте НХЛ под 11-м номером голкиперу Ярославу Аскарову. Руководит коллективом Олег Браташ, сменивший ранее на этом посту Игоря Ларионова.

С 11 по 14 ноября в Хельсинки состоится первый этап нового розыгрыша хоккейного Евротура — Кубок Карьяла. Сборная России традиционно проведёт по одному матчу с Финляндией, Швецией и Чехией. Для национальной команды это будет первое появление перед болельщиками с майского чемпионата мира.

За прошедшие с тех пор месяцы сборная пережила немало важнейших событий. В ней полностью поменялся тренерский штаб, который теперь возглавляет Алексей Жамнов. Он будет готовить команду к выступлению на Олимпийских играх в Пекине вместе со своим предшественником Алексеем Кудашовым, а также с Сергеем Гончаром, Евгением Набоковым и менеджером по работе с игроками НХЛ Ильёй Ковальчуком. Менее месяца назад Жамнов заявил, что ставит перед собой цель повторить успех прошлых Игр и снова завоевать золото.

Однако к своим обязанностям все эти специалисты приступят позже, на Кубке Первого канала в декабре. А на финский этап Евротура поедет молодёжный состав команды во главе с Олегом Браташом. Несмотря на то что до Олимпиады остаётся меньше трёх месяцев, Кубок Карьяла снова будет использоваться для подготовки к чемпионату мира среди игроков до 20 лет.

Такая схема уже применялась в прошлом году, когда российскую молодёжку возглавлял Игорь Ларионов. Молодые хоккеисты тогда произвели фурор, обыграв всех своих соперников, у которых в составе были взрослые игроки. Спустя год Ларионов уступил свой пост Браташу, и теперь он устроит своим подопечным непростую проверку на уровне Евротура.

При этом сам специалист уверен, что Кубок Карьяла даст игрокам возможность заявить о себе не только в масштабе молодёжной команды. Кому-то из его подопечных, возможно, даже удастся поехать в Пекин.

«На предстоящий турнир мы везём молодой состав. В нём есть как претенденты на участие в молодёжном чемпионате мира, так и кандидаты в первую сборную в том числе. Это будет хорошая проверка и подготовка для игроков. Мы только собрались, так что роль каждого члена тренерского штаба находится в процессе обсуждения», — объяснил Браташ на пресс-конференции.

В сборной сейчас действительно собрано много молодых игроков, однако не все они смогут поехать в Канаду на чемпионат мира. Самым возрастным полевым хоккеистом станет Никита Тертышный. 23-летний форвард проводит очень хороший сезон в «Тракторе» и набрал 25 очков в 28 матчах, почти забравшись в первую десятку бомбардиров КХЛ. На один пункт от Тертышного отстал Дмитрий Рашевский из московского «Динамо», которому месяц назад исполнился 21 год.

Капитаном команды станет ещё один «ветеран» Дмитрий Воронков. У него уже есть опыт выступления за основную сборную, и он даже набрал шесть очков на последнем первенстве планеты в Риге. Правда, в этом сезоне нападающий «Ак Барса» не столь результативен, как в прошлом, и успел забросить только три шайбы при четырёх передачах. Кубок Карьяла как раз мог бы ему помочь раскрыться заново и в будущем попасть если не на Игры, то хотя бы на следующий после них чемпионат мира.

В основном же тренерский штаб Браташа делает ставку на молодёжь, и среди её представителей особенно выделяется Матвей Мичков. 16-летний хоккеист уже давно восхищает своим талантом и теперь сможет формально дебютировать в составе основной сборной. В этом сезоне он начал покорять КХЛ и набрал три очка в десяти матчах за СКА, после чего всё-таки вернулся в молодёжную команду, но теперь снова получит шанс сыграть против взрослых. Интересно также будет взглянуть на Шакира Мухамадуллина, выбранного на последнем драфте НХЛ под общим 20-м номером «Нью-Джерси». Без 19-летнего спортсмена уже невозможно представить оборону «Салавата Юлаева».

Что касается вратарей, то Браташ заявил, что рассчитывать в основном будет на Ярослава Аскарова. Он станет одним из немногих, кто во второй раз подряд сыграет на Кубке Карьяла в составе сборной России. В прошлом году голкипер продемонстрировал феноменальную игру и пропустил в среднем по шайбе за матч, а ещё он по-прежнему доступен для вызова в молодёжку, так что наверняка его ждёт полная нагрузка в Хельсинки. Кроме Аскарова, в команду вошли более взрослые Тимур Билялов и Владимир Галкин, которых проверять в деле особого смысла нет из-за слишком высокой конкуренции на взрослом уровне.

В сборных Швеции и Чехии о подготовке к Олимпиаде пока тоже всерьёз не думают. Эти команды набрали на Кубок Карьяла игроков из национальных чемпионатов, почти не став пользоваться услугами легионеров. Зато Финляндия к домашнему этапу Евротура подошла со всей серьёзностью. Достаточно сказать, что за неё сыграют лидеры «Витязя» Нико Оямяки и Миро Аалтонен, на двоих набравшие 57 очков в новом сезоне.

Первый матч россияне проведут как раз с хозяевами турнира, и им нужно будет постараться справиться с давлением. А в случае неудачи — не поддаваться отрицательным эмоциям во время дня отдыха. Как показала практика прошлого года, российская молодёжка не привыкла тушеваться и может навязывать свою волю любому сопернику.