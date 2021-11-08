Знарок — о назначении в сборную России на ОИ-2022: были неприятные моменты

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Тренер-консультант сборной России по хоккею Олег Знарок поделился впечатлениями от возвращения в национальную команду.
Знарок — о назначении в сборную России на ОИ-2022: были неприятные моменты
  • AP

«Мой контракт рассчитан до конца сезона. На первом месте сейчас Кубок Карьяла, потом молодёжный чемпионат мира, насчёт работы на майском чемпионате мира загадывать слишком рано. Как пережил все пертурбации с назначением главного тренера на Олимпиаду? Вроде нормально пережил, в здравии, улыбаюсь. Конечно, какие-то моменты были неприятные, но мы все рады, что именно такой штаб назначили на Олимпиаду. Будем болеть за них. С Жамновым у меня хорошие отношения, рабочие», — цитирует Знарка «Чемпионат».

Напомним, что в сентября появилась информация, что главным тренером сборной России станет Олег Знарок. Позже команду возглавил Алексей Жамнов.

Знарок будет работать тренером-консультантом национальной сборной на Олимпиаде в Пекине.

Ранее ФХР объявила о восьми заменах в составе олимпийской сборной России на Кубок Германии.

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