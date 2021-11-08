Знарок — о назначении в сборную России на ОИ-2022: были неприятные моменты

Тренер-консультант сборной России по хоккею Олег Знарок поделился впечатлениями от возвращения в национальную команду.

«Мой контракт рассчитан до конца сезона. На первом месте сейчас Кубок Карьяла, потом молодёжный чемпионат мира, насчёт работы на майском чемпионате мира загадывать слишком рано. Как пережил все пертурбации с назначением главного тренера на Олимпиаду? Вроде нормально пережил, в здравии, улыбаюсь. Конечно, какие-то моменты были неприятные, но мы все рады, что именно такой штаб назначили на Олимпиаду. Будем болеть за них. С Жамновым у меня хорошие отношения, рабочие», — цитирует Знарка «Чемпионат».

Напомним, что в сентября появилась информация, что главным тренером сборной России станет Олег Знарок. Позже команду возглавил Алексей Жамнов.

Знарок будет работать тренером-консультантом национальной сборной на Олимпиаде в Пекине.

Ранее ФХР объявила о восьми заменах в составе олимпийской сборной России на Кубок Германии.