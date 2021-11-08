ФХР объявила о восьми заменах в составе олимпийской сборной России на Кубок Германии

⚡️Замены в олимпийской сборной России на Кубок Германии: к команде присоединяются Юрий Паутов (СКА), Иван Рогов, Игорь Гераськин (оба «Северсталь), Кирилл Крутов, Никита Дыняк (оба «Ак Барс»), Егор Брызгалов («Динамо» Мск), Артур Тянулин («Торпедо) и Дмитрий Овчинников («Сибирь»)