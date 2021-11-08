ФХР объявила о восьми заменах в составе олимпийской сборной России на Кубок Германии

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Восемь замен произошло в составе олимпийской сборной России на Кубок Германии.
ФХР объявила о восьми заменах в составе олимпийской сборной России на Кубок Германии
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Об этом сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).

Хоккеисты заменят Данилу Галенюка, Андрея Прибыльского, Данилу Попова, Даниила Алалыкина, Арсения Грицюка, Ивана Чеховича, Виталия Абрамова и Александра Яремчука.

Турнир пройдёт с 11 по 14 ноября.

Ранее Каспарайтис заявил, что всё идёт к тому, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки.

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