ФХР объявила о восьми заменах в составе олимпийской сборной России на Кубок Германии
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Об этом сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
⚡️Замены в олимпийской сборной России на Кубок Германии: к команде присоединяются Юрий Паутов (СКА), Иван Рогов, Игорь Гераськин (оба «Северсталь), Кирилл Крутов, Никита Дыняк (оба «Ак Барс»), Егор Брызгалов («Динамо» Мск), Артур Тянулин («Торпедо) и Дмитрий Овчинников («Сибирь»)— Хоккей России (@russiahockey) November 8, 2021
Хоккеисты заменят Данилу Галенюка, Андрея Прибыльского, Данилу Попова, Даниила Алалыкина, Арсения Грицюка, Ивана Чеховича, Виталия Абрамова и Александра Яремчука.
Турнир пройдёт с 11 по 14 ноября.
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