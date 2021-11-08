Каспарайтис: всё идёт к тому, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки

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Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис считает, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
Каспарайтис: всё идёт к тому, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки
  • РИА Новости

«Всё идёт к тому, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Саша постепенно приближается к этой отметке. Он очень здорово начал нынешний сезон. К Овечкину всегда приковано большое внимание. Здорово, что человек в таком возрасте идёт в лидерах снайперской и бомбардирской гонок. Уэйн Гретцки — великий игрок. Но вы поймите, сейчас Овечкин играет в то время, когда совсем другой хоккей, совсем другое катание, другие условия», — цитирует Каспарайтиса «Чемпионат».

Напомним, что рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки (894), вторую позицию занимает Горди Хоу (801), а тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). У Овечкина — 740 забитых шайб.

Ранее олимпийский чемпион Каспарайтис оценил шансы сборной России на ОИ-2022.

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