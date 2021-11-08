Олимпийский чемпион Каспарайтис оценил шансы сборной России на ОИ-2022

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Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился ожиданиями от выступления сборной России на Олимпиаде в Пекине.
Олимпийский чемпион Каспарайтис оценил шансы сборной России на ОИ-2022
  • РИА Новости

«У России тоже очень сильные сборная и тренерский штаб. Думаю, Алексей Жамнов и его штаб как следует подготовят сборную к Играм. Мы встречались в США, общались, мы очень давно друга знаем. И с Лёшей, и с Серёгой Гончаром, и с Илюхой Ковальчуком мы давно друг друга знаем. Эти люди знают ребят, настроят их, они всех и всё знают. Конечно, всё может быть, но я верю в парней», — цитирует Каспарайтиса «Чемпионат».

Он также добавил, что не стоит забывать про канадцев, американцев, шведов и финнов.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года. Сборная России по хоккею сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

Ранее дубль Каменева помог ЦСКА обыграть СКА в матче КХЛ.

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