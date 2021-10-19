У Ковальчука изменилась должность в сборной России
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
Информация появилась в Twitter сборной России по хоккею.
Тренерский штаб сборной России на ОИ-2022— Хоккей России (@russiahockey) October 19, 2021
Главный тренер Алексей Жамнов
Ассистенты гл.тренера Сергей Федоров, Сергей Гончар, Алексей Кудашов
Тренер вратарей Евгений Набоков
Менеджер по работе с игроками НХЛ Илья Ковальчук
Советники гл.тренера Игорь Есмантович, Валерий Каменский
Напомним, что Алексей Жамнов на пресс-конференции заявил, что Илья Ковальчук стал генеральным менеджером сборной России. Теперь должность хоккеиста — менеджер по работе с игроками Национальной хоккейной лиги.
Ранее шайба Панарина в овертайме принесла «Рейнджерс» победу над «Торонто».