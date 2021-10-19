У Ковальчука изменилась должность в сборной России

Пресс-служба Федерации хоккея России опубликовала состав тренерского штаба национальной команды на Олимпийские игры 2022 года.

Информация появилась в Twitter сборной России по хоккею.

Тренерский штаб сборной России на ОИ-2022



Главный тренер Алексей Жамнов

Ассистенты гл.тренера Сергей Федоров, Сергей Гончар, Алексей Кудашов

Тренер вратарей Евгений Набоков

Менеджер по работе с игроками НХЛ Илья Ковальчук

Советники гл.тренера Игорь Есмантович, Валерий Каменский — Хоккей России (@russiahockey) October 19, 2021

Напомним, что Алексей Жамнов на пресс-конференции заявил, что Илья Ковальчук стал генеральным менеджером сборной России. Теперь должность хоккеиста — менеджер по работе с игроками Национальной хоккейной лиги.

Ранее шайба Панарина в овертайме принесла «Рейнджерс» победу над «Торонто».