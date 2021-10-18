«Это мой выбор, и я за него отвечаю»: Жамнов о назначении Ковальчука, роли Знарка и функциях помощников в штабе сборной

Наставник сборной России по хоккею Алексей Жамнов на своей первой пресс-конференции удивил журналистов кадровыми решениями. Генеральным менеджером назначен пока ещё не завершивший карьеру форвард Илья Ковальчук. В тренерский штаб войдут Сергей Фёдоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков. Триумфатор Игр в Пхёнчхане Олег Знарок останется в коллективе, но в роли консультанта. Ставку на Олимпийских играх тренерский штаб будет делать на игроков НХЛ, однако у представителей КХЛ будет возможность зарекомендовать себя на Кубке Первого канала.

В понедельник состоялась первая пресс-конференция нового главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова, на которой он объявил, кто из специалистов войдёт в его штаб на Олимпийских играх в Пекине. Также он рассказал, как будет формироваться непосредственно сам состав и какие задачи поставлены перед национальной командой.

«Ковальчук — неофициальный капитан»

В первую очередь Жамнов сообщил, что контракт с ним подписан до окончания олимпийского турнира. В случае удачного выступления в Пекине соглашение могут продлить, но об этом специалист пока не думает. На пост генерального менеджера команды назначен олимпийский чемпион Илья Ковальчук.

«У меня с ним состоялся долгий разговор. Форвард участвовал в пяти Олимпиадах, знаком с ребятами из НХЛ и КХЛ. Он может рассказать об игроках то, о чём я никогда не слышал. Это плюс для нашего штаба. Илья — неофициальный капитан, у него большой авторитет среди хоккеистов. Я это видел как на льду, так и вне его», — сказал специалист.

Назначение Ковальчука выглядит вполне логичным не только с оглядкой на его богатый опыт выступлений на Играх. Нападающий провёл в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи. В КХЛ же он трижды выигрывал Кубок Гагарина в составе СКА и «Авангарда». Начиная с июля 2021-го Илья находится в статусе свободного агента.

Положительно оценил решение пригласить Ковальчука в качестве генерального менеджера двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Специалист отметил важнейшую объединяющую роль, которая отведена россиянину.

«Илья всех знает, а со многими ещё недавно играл. Считаю, что он должен поехать в Америку для общения с ребятами из НХЛ. Надо понимать, в каких сочетаниях они будут играть в национальной команде. Мне кажется, приглашение Ковальчука — грамотный ход», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».

Впрочем, некоторые специалисты считают, что у форварда недостаточно управленческого опыта. По мнению двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова, выводы о правильности решения назначить Илью генеральным менеджером можно будет сделать только по итогам олимпийского хоккейного турнира в Пекине.

«Спрашивать будут с меня»

В тренерский штаб сборной России вошли Сергей Фёдоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков. Решение пригласить именно этих специалистов Жамнов объяснил сначала достаточно лаконично.

«Это мой выбор, и за него отвечаю я. Спрашивать будут с меня», — отметил главный тренер.

Однако в итоге специалист объяснил задачи практически каждого члена своей команды. Так, чемпион мира Набоков станет тренером вратарей. Ту же должность он сейчас занимает в клубе НХЛ «Сан-Хосе», где раньше работал скаутом. Из-за действующего контракта Евгений, правда, не сможет присутствовать на всех играх сборной.

«На Кубке Первого канала будет другой тренер вратарей. Я знаю многих хороших специалистов в КХЛ, буду с ними разговаривать», — объяснил Жамнов.

Гончар и Фёдоров — двукратные олимпийские призёры: они выигрывали серебро в 1998 году и бронзу в 2002-м. Гончар работал ассистентом тренера в «Питтсбурге», становился обладателем Кубка Стэнли. Фёдоров трижды побеждал на чемпионатах мира и трижды с «Детройт Ред Уингз» завоёвывал Кубок Стэнли. Сейчас он возглавляет ЦСКА, и его работа в команде вызывает вопросы. Однако Жамнов доверяет специалисту.

«У​ Сергея большой опыт, он прекрасно знает всю кухню НХЛ и​ КХЛ. Я​ общался с​ каждым из​ кандидатов, у​ меня с​ Фёдоровым одно видение. ЦСКА проигрывает не​ самым сильным командам? Это спорт. Из​ двух поражений выводы не​ делают»,​ — сказал Жамнов.

Приглашён в сборную и ещё один специалист из КХЛ — главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов, который ранее возглавлял национальную команду. Но под его руководством последней не удалось выступить на крупном турнире: чемпионат мира 2020 года был отменён из-за пандемии COVID-19, а в июне 2020 года тренер покинул пост по собственному желанию.

Что касается первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, в сборной не предусмотрена должность главы штаба, которую он ранее занимал, однако, как отметил Жамнов, функционер отправится в Пекин для помощи в решении организационных вопросов.

Ещё два специалиста — Валерий Каменский и Игорь Есмантович — станут советниками главного тренера. За скаутинг в сборной будет отвечать знаменитый в прошлом хоккеист Владимир Малахов.

«​У Каменского большой опыт, иногда я с ним советовался, когда стоял на лавке. Есмантовича знает весь хоккейный мир, а он — игроков из КХЛ. Это пригодится для совместного дела. Когда начнётся работа, мы определим, кто за что отвечает», — сказал Жамнов.

По мнению Каменского, который также является советником председателя наблюдательного совета «Спартака», появление в сборной новых должностей логично. Такие условия диктует мировой хоккей.

«Посмотрите, во всех сборных есть советники, менеджеры, скауты — это целый организм, который идёт к определённой цели и результату. Такова всемирная практика», — отметил функционер в интервью «Ведомости. Спорт».

В свою очередь президент ЦСКА Есмантович рассказал, что тренерский штаб команды встретится в ближайшее время. Основная задача для первого общения — распределить обязанности.

«Мы приблизительно знаем, кто чем будет заниматься, но после сегодняшнего объявления хочется собраться и уже в точности понять, как надо слаженно действовать», — цитирует Есмантовича ТАСС.

Не могли журналисты не спросить у Жамнова и про роль в сборной России на Олимпиаде Олега Знарка, у которого подписано соглашение с ФХР: в команде он числится консультантом.

«Я с ним встречался, у нас нормальные рабочие отношения. Могу сказать, что на лавке его не будет точно. А как консультант он нам своим опытом поможет», — пояснил Жамнов.

«Можно побороться за золото»

На пресс-конференции затронули и формирование состава сборной. Как рассказал главный тренер, в конце октября он отправится в Северную Америку. Со многими хоккеистами специалист уже общался, но хочет обсудить всё лично. Игроки из НХЛ, прилетев в Китай, уже должны понимать, по каким схемам предстоит играть и что от них будет требоваться. При этом не закрыта дверь в сборную и для представителей Континентальной хоккейной лиги.

«Я не исключаю, что возьмём ребят из КХЛ на Олимпиаду. Для этого мы будем просматривать всех кандидатов на Кубке «Первого канала». На ноябрьский Кубок Карьяла сборную повезёт Олег Браташ (главный тренер «молодёжки» — RT.)», — отметил Жамнов.

Развивая тему состава, главный тренер сообщил, что в данный момент ведётся работа по сокращению отстранения Евгения Кузнецова. Нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» был в 2019-м году дисквалифицирован Международной федерацией хоккея на четыре года за нарушение антидопинговых правил: в пробе игрока обнаружили кокаин.

«Есть много нюансов. Сам Женя горит желанием сыграть. Надеемся, что он нам поможет», — отметил Жамнов.

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Задача на Игры в Пекине перед сборной России по хоккею как всегда стоит максимальная: повторить успех 2018 года и завоевать золотые медали турнира.

«Я сам участвовал в Олимпиаде, когда играл ещё за СССР и СНГ. Работал в тренерском штабе на Играх-2018, у нас там было время для подготовки. Сейчас ситуация совсем другая: максимум две тренировки перед началом турнира. Проходных матчей не будет. Верю, что у нас сильные игроки. С этой командой можно побороться за золотые медали. Никто иллюзий не строит, но я верю», — сказал Жамнов.

Хоккейный турнир пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России сыграет в группе В, где встретится с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В группе А выступят Канада, США, Германия и Китай, в группе С — Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия.

Схема розыгрыша не изменилась: по итогам первого этапа среди всех команд формируется итоговая таблица, из которой напрямую в четвертьфинал выходят победители групп, а также лучшая сборная, занявшая второе место. Остальные команды сыграют по принципу «лучшая с худшей» и определят оставшихся участников четвертьфиналов.