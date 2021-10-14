«Над нашим хоккеем будто ставят эксперимент»: что говорят о возможном включении Ковальчука в штаб сборной России на ОИ

В спортивном сообществе обсуждают сообщения о возможном включении двукратного чемпиона мира Ильи Ковальчука в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Агент спортсмена заявил, что его клиент рассмотрит это предложение, если оно поступит. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов уверен, что такой опытный игрок поможет коллективу, а бывший тренер Владимир Плющев считает возможное появление форварда в команде авантюрным.

Нападающий Илья Ковальчук, который с апреля является свободным агентом, может пополнить тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», 38-летний спортсмен уже утверждён менеджером национальной команды и станет помощником главного тренера Алексея Жамнова по подбору игроков.

По словам агента форварда Юрия Николаева, он не обсуждал со своим клиентом тему возможного назначения в сборную, однако Илья точно рассмотрит такой вариант, если ему поступит предложение.

Наставник отечественной команды Алексей Жамнов, в свою очередь, подчеркнул, что все ответы о вероятном пополнении тренерского штаба будут даны 18 октября на пресс-конференции, а пока комментарии по этому поводу являются преждевременными.

Как считает двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, присутствие такого авторитетного игрока поможет сплотить команду, так как у Ковальчука достаточно большой опыт, хотя пока не до конца ясно, в какой именно роли он будет задействован. Причём экс-депутата не смущает, что нападающий не объявлял о завершении карьеры.

«Он станет хорошим дополнением к тренерскому штабу. Означает ли это завершение карьеры? Кто знает, может, после Олимпиады опять заиграет. Мы вместе катаемся, он в хорошей форме. Возможно, нужна творческая пауза, а потом снова выйдет на лёд», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

С воодушевлением информацию о возможном назначении Ковальчука воспринял и бывший глава Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазель. Он допускает, что бывшие звёзды вполне способны помочь России достичь успеха на Играх.

«Илья — олимпийский чемпион, потрясающий хоккеист, за плечами которого потрясающая карьера. Я его знаю уже много лет. У сборной России прекрасные действующие и отличные в прошлом хоккеисты», — приводит слова функционера «РБК Спорт».

Тем не менее нашлось достаточно скептиков по отношению к возможному появлению двукратного чемпиона мира в штабе. Так, экс-президент омского «Авангарда» Максим Сушинский обратил внимание на отсутствие тренерского опыта у хоккеиста.

«Я понимаю хоккейный опыт Ковальчука и знаю, какой он мастер, как умеет настраивать коллектив изнутри. Может быть, с той целью его берут в тренерский штаб, чтобы мотивировать исполнителей в раздевалке и на льду. Ковальчук может помочь сборной лидерскими качествами», — сказал Сушинский изданию «ВсёПроСпорт».

Бывший наставник национальной команды Владимир Плющев также не согласился с возможным назначением.

«Чтобы быть тренером сборной, надо к этому идти и доказывать свою состоятельность. Странно на эту должность брать игрока, пусть даже очень красивого, талантливого и успешного», — заявил специалист.

По мнению эксперта, тренер должен быть настоящим авторитетом для хоккеистов, а не находиться с ними на равных, ведь в таком случае часто возникают вопросы друг к другу и разногласия в коллективе.

«Над нашим хоккеем будто ставят эксперимент. Кому Ковальчук будет подсказывать? Овечкину? Малкину? Они такие же гранды, как и он», — подчеркнул Плющев.

Другой экс-тренер российской дружины — Владимир Крикунов — при этом не до конца понимает, зачем в сборной собирается слишком большой штаб, в котором при этом будет недостаточно людей с соответствующей квалификацией. Ранее появлялась информация, что помогать Жамнову на ОИ также будут Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов.

«До Олимпиады в Пекине ещё четыре месяца, и всё ещё может измениться. Поживём — увидим. Опыта у Ковальчука хватает, он давно выступает на высоком уровне, так что игрокам может что-то передать… Ребята прошли школу НХЛ. Но из-за того что почти не работали тренерами, будет тяжело. Опыт работы за океаном — это хорошо, но надо уметь руководить командой. И вообще много всяких нюансов. Я даже не представляю, как всё будет. Думаю, России нужен такой опытный человек, как Олег Знарок», — высказался Крикунов в беседе с «РБ Спорт».

Кроме того, специалист допустил, что раз Ковальчук займётся подбором хоккеистов, то его работа будет связана непосредственно со скаутской деятельностью и вряд ли он будет принимать участие в самих занятиях.

Последним клубом Ковальчука стал «Авангард», вместе с которым он выиграл Кубок Гагарина. В 16 матчах регулярного чемпионата прошлого сезона КХЛ он забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач. В плей-офф нападающий провёл 24 игры и набрал девять очков (4 + 5). После ухода из омской команды Илья изъявлял желание снова выступать в НХЛ, но пока он так и остаётся без контракта.