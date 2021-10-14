Источник: Ковальчук может пополнить тренерский штаб сборной России на Олимпиаде в Пекине

Известный форвард Илья Ковальчук может войти в тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине.

Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против». По информации источника, 38-летний хоккеист уже был утверждён в качестве менеджера команды и станет помощником главного тренера сборной Алексея Жамнова по подбору хоккеистов.

В сезоне-2020/21 Ковальчук выиграл с «Авангардом» Кубок Гагарина. Он сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 16 матчей, забросил пять шайб и записал на свой счёт 12 ассистов. В плей-офф в 24 матчах нападающий набрал девять (4 + 5) очков. В данный момент он является свободным агентом.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» предложил контракт Ковальчуку.