Фетисов считает, что Ковальчук станет хорошим дополнением к тренерскому штабу сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о возможном включении нападающего Ильи Ковальчука в тренерский штаб сборной России на Олимпийские игры — 2022.

«Илья — авторитет среди ребят. Непонятно пока, в какой роли Ковальчук будет задействован. Но это поможет: у него большой опыт — он сумеет сплотить ребят. Ковальчук всех знает, многое понимает. Он станет хорошим дополнением к тренерскому штабу. Означает ли это завершение карьеры хоккеиста? Кто знает — может, после Олимпийских игр опять заиграет. Мы вместе катаемся, он в хорошей форме. Возможно, необходима творческая пауза, а потом снова выйдет на лёд», — цитирует Фетисовв «Чемпионат».

Официальное объявление главного тренера и информации по тренерскому штабу сборной произойдёт на пресс-конференции, которая пройдёт 18 октября.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Сборная России по хоккею сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

Ранее агент Ковальчука отреагировал на информацию о назначении хоккеиста менеджером сборной России.