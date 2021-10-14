Агент Ковальчука отреагировал на информацию о назначении хоккеиста менеджером сборной России
- AP
«Если такое предложение из сборной России поступит, то, безусловно, Илья его рассмотрит. Но мы с ним эту тему не обсуждали», — цитирует Николаева Sport24.
В настоящее время 38-летний Ковальчук находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Авангардом», в составе которого он завоевал Кубок Гагарина.
Ранее сообщалось, что Ковальчук может пополнить тренерский штаб сборной России на Олимпиаде в Пекине.