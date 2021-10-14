Агент Ковальчука отреагировал на информацию о назначении хоккеиста менеджером сборной России

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Юрий Николаев, агент нападающего Ильи Ковальчука, прокомментировал информацию о том, что экс-форвард «Авангарда» может стать менеджером сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине.
Агент Ковальчука отреагировал на информацию о назначении хоккеиста менеджером сборной России
  • AP

«Если такое предложение из сборной России поступит, то, безусловно, Илья его рассмотрит. Но мы с ним эту тему не обсуждали», — цитирует Николаева Sport24.

В настоящее время 38-летний Ковальчук находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Авангардом», в составе которого он завоевал Кубок Гагарина.

Ранее сообщалось, что Ковальчук может пополнить тренерский штаб сборной России на Олимпиаде в Пекине.

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